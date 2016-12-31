Трамп: «Русские обыгрывают CNN и NBC News, как дураков»

Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter освещение ведущими новостными каналами США ситуации с очередным введением США санкций в адрес России и отсутствием ответных мер со стороны Москвы. Также избранный президент США посмеялся над выдворением из Америки российских дипломатов. Передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Русские обыгрывают CNN и NBC News как дураков — смешно смотреть, у них (телеканалов) нет ни малейшего представления!», — написал Трамп.

По мнению CNN и NBC News, Москва повела себя странно, приняв решение не выдворять американских дипломатов из России. Также телеканалы предположили, что российское руководство, возможно, «обыгрывает будущего президента Трампа».

Решение Путина не высылать американских дипломатов из России Дональд Трамп назвал «отличным ходом».

Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.