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Трамп:"Прекрасный ход Владимира Путина"
Избранный президент США Дональд Трамп высоко оценил решение российского президент Владимира Путина не высылать из страны американских дипломатов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт политика в Twitter.
«Прекрасный ход Владимира Путина. Я всегда знал, что он очень умен», - написал Трамп.
29 декабря власти США ввели новые санкции в отношении России в связи с обвинениями в причастности Москвы к хакерским атакам на серверы государственных структур. Кроме того, американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов, обвинив их в нарушении дипломатической деятельности. В Кремле все обвинения называют «абсолютно голословными».
В МИД РФ в качестве ответной меры предложили выслать из России 35 американских дипломатов, однако Владимир Путин отказался от этого предложения, заявив, что Москва не станет «опускаться до «кухонной» дипломатии». Действия администрации президента США Барака Обамы Путин назвал «провокационными». Также глава российского государства отметил, что высылка российских дипломатов направлена на дальнейший подрыв российского-американских отношений.
8 ноября на президентских выборах США победу одержал представитель Республиканской партии Дональд Трамп. 20 января политик вступит в должность главы Соединенных Штатов.
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