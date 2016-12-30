Трамп: «Прекрасный ход Владимира Путина»

«Прекрасный ход Владимира Путина. Я всегда знал, что он очень умен», - написал Трамп.

29 декабря власти США ввели новые санкции в отношении России в связи с обвинениями в причастности Москвы к хакерским атакам на серверы государственных структур. Кроме того, американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов, обвинив их в нарушении дипломатической деятельности. В Кремле все обвинения называют «абсолютно голословными».