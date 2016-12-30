Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Путин отчитал Пескова
Владимир Путин отчитал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова за то, что тот уснул во время послания Федеральному собранию. Сам Песков с иронией называет сон «состоянием суперконцентрации». Слова представителя Кремля передают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал НТВ.
«Это суперконцентрация, когда я концентрируюсь с закрытыми глазами. Однажды на послании президента Федеральному собранию у меня наступил такой момент суперконцентрации, оператор не успел убрать камеру и доли секунды она была направлена на меня. Момент моей суперконцентрации был в прямом эфире», - заявил Песков.
После послания Путин позвонил Пескову и поинтересовался, «прозвучали ли эти моменты, акценты». Песков ответил, что все слова «попали прямо в цель, достигли аудитории». После чего Путин задал вопрос: «А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич? Вы же спали все время».
Российский президент Владимир Путин озвучил свое традиционное ежегодное послание Федеральному собранию 1 декабря 2016 года.
Оставить комментарий