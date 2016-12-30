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Срок ликвидации ФСКН и ФМС продлили до 1 июля 2017 года
Срок ликвидации Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральной миграционной службы (ФМС) продлен до 1 июля 2017 года. Соответствующее решение приняло правительство России. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Продлить срок завершения ликвидационных мероприятий по упразднению ФМС России… и срок завершения ликвидационных мероприятий по упразднению ФСКН России… до 1 июля 2017 года», — говорится в документе.Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Оба ведомства были ликвидированы указом президента России Владимира Путина в апреле 2016 года. Все функции наркоконтроля и миграционной службы были переданы министерству внутренних дел. Раньше крайним сроком ликвидации ведомств было 31 декабря 2016 года.
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