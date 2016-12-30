Срок ликвидации ФСКН и ФМС продлили до 1 июля 2017 года

«Продлить срок завершения ликвидационных мероприятий по упразднению ФМС России… и срок завершения ликвидационных мероприятий по упразднению ФСКН России… до 1 июля 2017 года», — говорится в документе.Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Оба ведомства были ликвидированы указом президента России Владимира Путина в апреле 2016 года. Все функции наркоконтроля и миграционной службы были переданы министерству внутренних дел . Раньше крайним сроком ликвидации ведомств было 31 декабря 2016 года.