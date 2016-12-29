США вышлют 35 российских дипломатов

Американские власти высылают из США 35 российских дипломатов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Reuters

Как говорится в публикации, сотрудников российской дипмиссии обвиняют в нарушении дипломатической деятельности. Российских граждан вышлют из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.

Ранее Соединенные Штаты ввели против России новые санкции. Соответствующий указ подписал американский президент Барак Обама. Ограничения были введены в отношении шести человек и пяти юридических лиц, включая ФСБ. Также в Минфине США отметили, что были закрыты российские посольства в Мэриленде и Нью-Йорке, так как, по мнению американских властей, они использовались для разведывательных целей.

28 декабря сообщалось, что Барак Обама объявит о введении дополнительных антироссийских санкций в связи с предполагаемой причастностью Москвы к хакерским атакам на государственные структуры США. В Кремле все обвинения называют «абсолютно голословными».

В июле 2016 года неизвестные хакеры вскрыли электронную почту Демократической партии, в результате чего в сеть утекла переписка между членами организации. В частности, стало известно о преференциях комитета партии, который обязан сохранять нейтральность, Хиллари Клинтон, а не ее сопернику Берни Сандерсу. 8 ноября на президентских выборах США победу одержал Дональд Трамп. 20 января политик вступит в должность главы Соединенных Штатов.