Лавров «прочитал рэп» об итогах года

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон опубликовал в своем аккаунте в соцсетях видео, в котором российский глава министерства иностранных дел Сергей Лавров читает рэп. Фейковый ролик составлен из не связанных между собой фраз дипломата. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт спортсмена в Facebook

Видеоролик посвящен итогам года. Под музыкальное сопровождение глава МИД РФ рассуждает о Brexit, антитеррористической военной операции в Сирии, отношениях между Москвой и Вашингтонам, ситуации в Евросоюзе.

«Нам, прежде всего, надо остановиться и отдышаться, в следующем году со всеми сможем разобраться», — заявляет Лавров в конце видео.

Джефф Монсон – американский и российский боец, выступающий в MMA. Спортсмен дважды становился победителем ADCC Submission Wrestling World Championship. 10 сентября 2016 года Монсон получил гражданство самопровозглашенной Луганской народной республики.