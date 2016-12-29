Захарова поведала о полученных от Деда Мороза подарках

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в детстве тоже просила подарки у Деда Мороза, однако он не исполнял ее желания, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Ленту.ру»

«Просила игрушек, а приносил книги», - рассказала Захарова.

Она отметила, что обязательно передает Деду Морозу письма от своей дочери и следит, «чтобы он исполнял ее желания».

В начале декабря в Москве и Подмосковье открылись почтовые ящики для писем, которые направляются в официальную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. По словам директора почты Людмилы Сурановой, мужчины в основном просят о погашении кредита и увеличении зарплаты, а женщины хотят хорошего мужа или рождения ребенка.