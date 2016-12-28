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Трамп выбрал двух кандидатов на пост посла в РФ
Избранный президент США Дональд Трамп назвал главных претендентов на дипломатический пост посла в России в 2017 году. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Известия.
На пост посла претендуют конгрессмен Дана Рорабахер и советник экс-госсекретаря Генри Киссинджера, дипломат Томас Грэм. Сообщает издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах США и руководстве Республиканской партии. Отмечается, что каждая администрация самостоятельно принимает решения по назначению послов США.
Новые назначения связаны не с претензиями к работающим дипломатам, а с полной сменой команды.
С Даной Рорабахером Трамп находится в дружеских отношениях. Томас Грэм ранее уже работал в посольстве США в Москве и является специалистом по России.
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