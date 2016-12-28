Трамп выбрал двух кандидатов на пост посла в РФ

Избранный президент США Дональд Трамп назвал главных претендентов на дипломатический пост посла в России в 2017 году. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Известия

На пост посла претендуют конгрессмен Дана Рорабахер и советник экс-госсекретаря Генри Киссинджера , дипломат Томас Грэм . Сообщает издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах США и руководстве Республиканской партии . Отмечается, что каждая администрация самостоятельно принимает решения по назначению послов США.

Новые назначения связаны не с претензиями к работающим дипломатам, а с полной сменой команды.

С Даной Рорабахером Трамп находится в дружеских отношениях. Томас Грэм ранее уже работал в посольстве США в Москве и является специалистом по России.