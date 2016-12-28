За скачивание пиратского контента будут штрафовать

Одной из возможных мер Министр культуры России Владимир Мединский назвал введение штрафов за скачивание пиратского контента. Как пояснил глава ведомства, помимо штрафов рассматривается целый ряд предлагаемых мер по ужесточению наказания.

По словам Мединского, в России необходимо в кратчайшие сроки принять такие жесткие изменения в антипиратском законодательстве, какие действуют во всем современном мире. «Иначе, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб», — пояснил Министр.