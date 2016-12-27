«Не поддается вообще никакому объяснению». Захарова об аморальной реакции Киева на горе РФ

Желание киевских властей и украинской общественности издеваться над российскими жертвами трагических происшествий «не поддается вообще никакому объяснению». Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости. "Не поддается вообще никакому объяснению абсолютно дикое стремление какого-то юродства на тему случающихся трагических происшествий в нашей стране. Речь идет и о украинских официальных лицах, и об общественных деятелях, у них такой, знаете, неплохой тандем по таким вопросам, то есть, к сожалению, единства мы не наблюдаем в том, в чем оно должно быть, но почему-то часть общества консолидируется, когда что-то случается, например, трагическое в России", — заявила Захарова.

Представитель ведомства отметила, что волна «юродства» со стороны украинской стороны в связи с крушением самолета Ту-154 над Черным морем, уже не первая. Ранее такую же «дикую», по словам Захаровой, реакцию вызвало убийство посла России в Турции Андрея Карлова.

«Весь цивилизованный мир в подавляющем большинстве, за исключением экстремистов, террористов, игиловцев (террористы запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" – прим. Рамблер/новости), вот все выражают соболезнования… Но при этом на Украине, которая провозглашает себя частью цивилизованного мира, не нашлось ни одного официального лица, кто бы осмелился публично хотя бы выразить элементарные соболезнования», — отметила Захарова.

Подобную позицию представитель МИД РФ объясняет тем, что «национализм и экстремизм, который составляет основу их власти» не «простит» слов сочувствия в адрес российских граждан.

19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Галерее современного искусства был убит посол России Андрей Карлов. 22-летний убийца дипломата Мевлют Алтынташ ранее служил в полиции Турции. После убийства нападавший кричал: «Это вам за Алеппо!». Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Джейш аль-Фатх». В ходе полицейской спецоперации террорист был застрелен. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны России, совершавший рейс Чкаловский-Хмеймим. На борту лайнера находился ансамбль имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы отметить новый год вместе с российскими военнослужащими на авиабазе. Кроме того, гуманитарный груз на борту разбившегося самолета сопровождала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как доктор Лиза. Также в лайнере летели девять журналистов: по три сотрудника с телеканалов НТВ, Первого и "Звезды". Всего на борту лайнера находились 92 человека. Все они погибли.