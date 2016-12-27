Суд в Москве признал «евромайдан» госпереворотом

Дорогомиловский суд Москвы признал события 2014 года на Украине государственным переворотом, удовлетворив иск экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Судья Анна Шипикова допросила бывших высокопоставленных чиновников из украинской администрации президента, Генпрокуратуры, МВД и СБУ, а также самого бывшего президента Украины Виктора Януковича. Все они однозначно расценили «евромайдан» как госпереворот.

В частности, экс-глава СБУ Александр Якеменко заявил, что всеми событиями на Майдане руководили официальные лица США. Другие свидетели рассказали, что там действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши. Бывший руководитель администрации президента Украины Андрей Клюев утверждает, что «снайперы на майдане были организованы отдельными представителями из Грузии».

В ноябре 2013 года в Киеве начались массовые акции протеста, вызванные отказом Януковича от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. К февралю 2014 года эти демонстрации переросли в вооруженные столкновения с силовиками, и Янукович покинул страну, пояснив позже, что он опасался за свою жизнь.