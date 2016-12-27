Путин дал старт подаче газа в Крым

Из материковой части России началась подача газа в Крым. В церемонии запуска газопровода принял участие президент РФ Владимир Путин, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Общая протяженность газопровода составляет 358,7 километра, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 километра.

В ходе пресс-конференции, прошедшей 23 декабря, Путин заявил, что российский газ начнет поступать в Крым в течение нескольких дней. После того как в Крым начнутся поставки газа, на полуострове также начнется строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая.