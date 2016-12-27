В России хотят возродить колхозы

Госдума рассмотрит предложение о создании современных колхозов в сельскохозяйственной и коммунальной отраслях. Инициатор законопроекта депутат Валерий Рашкин. Согласно его предложению, колхозы можно организовать за счет государственно-частного партнерства, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RT

«Создание коллективных хозяйств позволит решить вопрос по импортозамещению, который сегодня в полной мере не реализован», - указано в пояснительной записке к документу.

Также данное предложение поможет решать вопросы безработицы.

Отмечается, что в первую очередь колхозы могут быть актуальны для северных территорий, где площади не позволяют создавать отдельные полноценные крупные предприятия, а количество рабочих мест не соответствует запросу населения.

«Возрождение колхозов — это реальный шанс поднять и агропромышленный комплекс, и благосостояние наших граждан в сельской местности, которые страдают от отсутствия работы», — заявил Рашкин.