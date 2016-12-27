Воздух очистят новыми квотами

Сегодня в Москве пройдет заседание Госсовета по экологии, на котором может быть утверждена Концепция зеленого развития РФ до 2030 года с перспективой до 2050 года. Одно из ключевых предложений документа — введение квот на вредные выбросы для предприятий на региональном уровне, если применение наилучших доступных технологий не приводит к повышению качества воздуха в промышленных городах. Эксперты оценивают инициативу положительно, но говорят о сопротивлении бизнеса новым мерам зеленого регулирования.

К заседанию Госсовета в Москве группа экспертов из научно-исследовательских и общественных организаций проанализировала основные экологические проблемы в РФ. Доклад "Об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений" (есть у "Ъ") выделяет четыре основных приоритета, по мнению авторов, понятных и актуальных для населения -- это чистый воздух, чистая вода, решение проблемы отходов и сохранение лесов и биоразнообразия. Одна из основных системных экологических проблем РФ -- стабилизация уровня выбросов, загрязняющих атмосферу, поверхностные воды и почву после почти двукратного спада в 1990-е годы. Для ее решения нужны "кардинальные меры госрегулирования", признают авторы.

По данным доклада, сейчас в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает порядка 50,7 млн человек, или более 50% городского населения, почвы 10% населенных пунктов опасно загрязнены тяжелыми металлами, а состояние 15% водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, не отвечает санитарным требованиям. Загрязнение атмосферного воздуха в городах приводит к 30-50 тыс. дополнительных смертей в год (2-3% от общего числа), потери и ущерб от загрязнения и ухудшения качества природных ресурсов достигают 4-6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей -- 10-15% ВВП. При этом 73% россиян озабочены экологической обстановкой, 12% считают экологические проблемы приоритетными, а 20% готовы защищать свои интересы.

Предполагается, что по результатам заседания Госсовета будет утвержден перечень поручений президента правительству (пока, по данным "Ъ", их 28), который, по мнению экспертов, может быть подписан Владимиром Путиным уже в середине января. Ключевое предложение авторов доклада, вошедшее в проект поручений -- создание механизма квотирования выбросов для предприятий на региональном уровне. По данным "Ъ", инициатива исходит от администрации Челябинской области. "В ряде промышленных регионов предприятия уже перешли на НДТ, но дышать в городах все равно невозможно, поэтому проблему можно будет решить только дополнительными методами квотирования",-- говорит директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) Евгений Шварц . Госсовету предлагают предоставить региональным властям полный доступ к информации о загрязнении окружающей среды, наделить субъекты РФ правом учета загрязнения атмосферы и обязать предприятия установить автоматические системы контроля выбросов. Как объясняет заместитель руководителя редакционной группы доклада, исполнительный директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков , предполагается, что в городах с высокой концентрацией источников загрязнения квоты будут определяться для каждого предприятия по каждому виду загрязнителей.

"Я надеюсь, что авторам доклада удастся отстоять эту идею -- она вызывает довольно большое сопротивление со стороны бизнеса, прежде всего РСПП ",-- говорит Евгений Шварц. В то же время, по мнению эксперта, крайне важно стимулировать бизнес к внедрению дальнейших чистых технологий и добровольному раскрытию информации о выбросах и сбросах. В самом РСПП идею экологов до рассмотрения ее на Госсовете не комментируют, отмечая, что пока она имеет лишь статус предложения. Экологи же рассчитывают, что в проекте решений по итогам Госсовета сохранится и поручение правительству и Банку России подготовить рекомендации по управлению нефинансовыми рисками и применению зеленых рыночных инструментов институтами развития и частными публичными компаниями РФ.

Ангелина Давыдова