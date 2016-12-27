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Стало известно, как отпразднуют Новый год первые лица
Большинство российских политиков и первые лица России будут встречать Новый год в кругу родных и друзей. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "Известия".
Так, по словам Дмитрия Пескова, глава России Владимир Путин планирует отмечать Новый год в окружении близких и друзей, как, впрочем, и большинство жителей страны.
Не отходит от новогодней традиции встречать праздник с самыми близкими и премьер-министр Дмитрий Медведев. Кроме того, по словам самого премьера, все блюда на праздничном столе у него будут приготовлены из продуктов, произведенных в России.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также собирается проводить Новогодние праздники в России. А сам Новый год будет праздновать в родном городе – Санкт-Петербурге. Глава ЛДПР Владимир Жириновский не особо отличается в планах проведения Нового года от своих коллег. Единственное, он рассказал, что собирается ограничить новогодний стол легкими салатами и закусками, а выпить в праздничную ночь собирается не более полбокала шампанского. Жириновский отметил, что путешествия - это лишний стресс, поэтому он предпочитает проводить новогодние праздники в родной стране.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов проведет праздники в загородном доме. Там он сможет не только отметить праздники, но и провести время с внуками. Их у него восемь.
Сергей Миронов, глава «Справедливой России» вовсе собирается на новогодние праздники отправиться с семьей в путешествие по Золотом кольцу.
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