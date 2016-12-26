Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Глава СПЧ допустил канонизацию Доктора Лизы
Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что погибшая при крушении Ту-154 Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, может быть канонизирована в будущем. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на НСН.
«В лице Доктора Лизы мы потеряли не только человека, который в свое время будет канонизирован как великий русский святой, мы потеряли замечательного человека. <…> Я уверен, что оттуда, с небес, она тоже будет помогать», - сказал Федотов.
Принадлежащий Минобороны Ту-154 потерпел крушение утром 25 октября над Черным морем. На борту самолета, летевшего из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Среди пассажиров самолета, помимо военнослужащих, были артисты ансамбля Александрова, Доктор Лиза и журналисты трех телеканалов. Глинка везла медикаменты в университетский госпиталь в Латакии.
В Минобороны РФ пообещали присвоить одному из своих медицинских учреждений имя Елизаветы Глинки, а глава Чечни Рамзан Кадыров уже распорядился назвать в ее честь детскую клиническую больницу в Грозном.
Оставить комментарий