Глава СПЧ допустил канонизацию Доктора Лизы

«В лице Доктора Лизы мы потеряли не только человека, который в свое время будет канонизирован как великий русский святой, мы потеряли замечательного человека. <…> Я уверен, что оттуда, с небес, она тоже будет помогать», - сказал Федотов.

Принадлежащий Минобороны Ту-154 потерпел крушение утром 25 октября над Черным морем. На борту самолета, летевшего из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Среди пассажиров самолета, помимо военнослужащих, были артисты ансамбля Александрова, Доктор Лиза и журналисты трех телеканалов. Глинка везла медикаменты в университетский госпиталь в Латакии.