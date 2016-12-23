Путин: Информатор WADA таскал в Россию всякую гадость

Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции прокомментировал допинговой скандал, а также ответил на вопросы о WADA и его информаторах, сообщают Рамблер/новости.

«В России никогда не создавалось никакой государственной системы поддержки допинга. Как и в любой другой стране, проблемы с этим есть. В этой связи мы должны тесно сотрудничать с МОК, WADA и другими организациями. Кроме того, СК и прокуратура расследуют то, что связано с применением допинга», - подчеркнул Путин.

Также он прокомментировал ситуацию с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым , которого СК РФ заподозрил в сбыте запрещенных веществ. «Про информаторов, которые сдают все подряд… Или придумывают… Вот например глава антидопинговой лаборатории. Он до этого где работал? В Канаде. Таскал всякую гадость сюда. Я не верю, что он эту дрянь в Россию таскал, а на границе в США и Канаде могли не заметить. Меня это наводить на мысль, что его там кто-то «вел»: дождались и сделали вброс», - пояснил президент.

Путин заявил, что не считает себя вправе давать оценки деятельности WADA, но подчеркнул, что «ее деятельность должна быть понятной, прозрачной и проверяемой». «Надо очистить спорт от всякой политики», - призвал он.