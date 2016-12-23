Бизнесменов обяжут высаживать лес

Минприроды изменило законодательство, регулирующее восстановление лесов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Коммерсант».

Так, согласно новым поправкам ответственность за восстановление лесов теперь будет лежать на самом бизнесе. Тем самым будет снята огромная нагрузка с федерального бюджета России. Министерство отправило в Белый дом поправки к Лесному кодексу и федеральному закону о переводе земель лесного фонда в другие категории. Так, это может решить проблему восстановления лесов, считает глава ведомства Сергей Донской . «Мы вводим правило: вырубил – восстанови», - отметил он. Если же компания не будет иметь «мощности» для восстановления леса, срубленного, например, под объекты инфраструктуры, предприятие сможет компенсировать ущерб деньгами. Соответствующие тарифы в дальнейшем установит правительство.

По проекту также порядок получения новых лесных участков будет упрощен. Правда коснется это только тех предприятий, которые течение десяти лет добросовестно выполняли обязанности по лесовосстановлению.

Изменения в законодательстве, помимо этого, скорректировали возможность для государственных лесных хозяйств получать земли для заготовки и продажи древесины. Теперь сделать это тоже можно будет без аукционов.