МИД: Украина работает над введением визового режима с Россией

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о разработке механизма введения визового режима с Россией. Слова министра передают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «112 Украина»

«Во-первых, конечно, должны двигаться в направлении того, чтобы контролировать, кто приезжает из России в Украину. Сейчас это анализируем и потом выйдем с предложением и о том, как мы это будем делать, и о временных рамках», - заявил Климкин.

Как отметил глава ведомства, Украина ведет с Россией классическую и гибридную войну. По словам Климкина, российские власти знают, какие провокации сделать в случае введении визового режима, так как на территории России находятся миллионы граждан Украины. По мнению главы украинского министерства, «визовый режим – это отношения между цивилизованными странами».