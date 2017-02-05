Трамп подтвердил, что уважает Путина, но не знает, поладят ли они

Президент США заявил, что уважает президента РФ Владимира Путина , но не знает, поладят ли они друг с другом.

"Президент Трамп заявил, что уважает Путина, но это вовсе не значит, что они поладят", — сообщил в субботу телеканал Fox News, анонсируя на своем сайте интервью главы государства, которое выйдет в ближайшие дни.