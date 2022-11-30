Техно_среда: Sony и Microsoft пытались подружиться

Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

02:09 — Аналог робопса Spot, но в 25 раз дешевле.

04:06 — Спутниковая связь в iPhone далека от идеала.

Новое мобильное приложение Рамблер — это срочные новости, едва они появляются на лентах информагентств. Ищите Рамблер в магазинах приложений на iPhone и Android.