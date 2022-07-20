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44 минуты назад

Техно_среда: Российские электромобили въезжают на конвейер

Елена Прошина
Техно_среда: Российские электромобили въезжают на конвейер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:22 — Российские электромобили въезжают на конвейер.

01:46 — MacBook Air M2 оказался очень проблемным.

02:54 — В России создали уникальный хрусталик для глаз.

03:45 — «Джеймс Уэбб» получил опасные повреждения.

04:40 — Кража данных через излучение SATA-кабелей.

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