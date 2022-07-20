Техно_среда: Российские электромобили въезжают на конвейер

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:22 — Российские электромобили въезжают на конвейер.
01:46 — MacBook Air M2 оказался очень проблемным.
02:54 — В России создали уникальный хрусталик для глаз.
03:45 — «Джеймс Уэбб» получил опасные повреждения.
04:40 — Кража данных через излучение SATA-кабелей.
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