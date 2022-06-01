Техно_среда: Водородные автобусы — скоро в Москве

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:16 — Водородные автобусы на дорогах Москвы.
01:06 — Автомобили Honda будут следить за состоянием водителя.
01:48 — Учёные приручили квантовую телепортацию.
02:42 — В России проектируют самозаживляющийся скафандр.
03:18 — Российский аналог Starlink обещает быть очень дешевым.
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