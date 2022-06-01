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16 минут назад

Техно_среда: Водородные автобусы — скоро в Москве

Елена Прошина
Техно_среда: Водородные автобусы — скоро в Москве
Фото: ТАССТАСС

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:16 — Водородные автобусы на дорогах Москвы.

01:06 — Автомобили Honda будут следить за состоянием водителя.

01:48 — Учёные приручили квантовую телепортацию.

02:42 — В России проектируют самозаживляющийся скафандр.

03:18 — Российский аналог Starlink обещает быть очень дешевым.

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