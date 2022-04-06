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1 час назад

Техно_среда: Подписка на игры для PlayStation

Елена Прошина
Техно_среда: Подписка на игры для PlayStation
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:18 — Sony открыла подписку на игры.

01:08 — Boeing на растительном масле.

01:54 — Россия создаёт оборудование для создания процессоров.

02:50 — Трёхмерный сканер в смартфоне.

03:36 — Steam Deck любят и ненавидят одновременно.

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