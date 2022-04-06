Техно_среда: Подписка на игры для PlayStation

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:18 — Sony открыла подписку на игры.
01:08 — Boeing на растительном масле.
01:54 — Россия создаёт оборудование для создания процессоров.
02:50 — Трёхмерный сканер в смартфоне.
03:36 — Steam Deck любят и ненавидят одновременно.
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