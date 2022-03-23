Техно_среда: Mac Studio запретили апгрейдить

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:20 — Mac Studio почти смогли проапгрейдить.
01:16 — Илон Маск сделает интернет в самолетах.
02:06 — Левитирующий поезд с индукционным питанием.
03:04 — Японцы добавят метавселенной боли.
03:52 — Анонсирована новая игра серии Ведьмак.
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