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1 час назад

Техно_среда: Mac Studio запретили апгрейдить

Елена Прошина
Техно_среда: Mac Studio запретили апгрейдить
Фото: ReutersReuters

Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:20 — Mac Studio почти смогли проапгрейдить.

01:16 — Илон Маск сделает интернет в самолетах.

02:06 — Левитирующий поезд с индукционным питанием.

03:04 — Японцы добавят метавселенной боли.

03:52 — Анонсирована новая игра серии Ведьмак.

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