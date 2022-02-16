Техно_среда: Samsung представил Galaxy S22

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:18 — Вышла серия Samsung Galaxy S22.
02:04 — Программа ошибочно осудила сотни людей.
03:06 — Intel представила процессор для майнинга криптовалют.
04:03 — Хакер нашел уязвимость в крипте, но не стал богатеть.
05:00 — В России начал ходить цифровой рубль.
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