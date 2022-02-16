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1 час назад

Техно_среда: Samsung представил Galaxy S22

Елена Прошина
Техно_среда: Samsung представил Galaxy S22
Фото: androidinsider.ruandroidinsider.ru

Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:18 — Вышла серия Samsung Galaxy S22.

02:04 — Программа ошибочно осудила сотни людей.

03:06 — Intel представила процессор для майнинга криптовалют.

04:03 — Хакер нашел уязвимость в крипте, но не стал богатеть.

05:00 — В России начал ходить цифровой рубль.

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