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22 минуты назад

В космосе становится тесно

В космосе становится тесно
Фото: NASANASA

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:20 — Космическая кавалькада.

01:39 — Чип для управления компьютером силой мысли наконец-то работает.

02:40 — Разработан революционный транзистор.

03:47 — Российская оборонка представила электромобиль.

04:40 — Выдачу электронных паспортов перенесли на 2023 год.

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