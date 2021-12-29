В космосе становится тесно

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:20 — Космическая кавалькада.
01:39 — Чип для управления компьютером силой мысли наконец-то работает.
02:40 — Разработан революционный транзистор.
03:47 — Российская оборонка представила электромобиль.
04:40 — Выдачу электронных паспортов перенесли на 2023 год.
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