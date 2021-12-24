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58 минут назад

Путин опять пообщался с журналистами

Путин опять пообщался с журналистами
Фото: ТАССТАСС

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:

00:25 — Владимир Путин дал большую пресс-конференцию

06:44 — Цена на газ в Европе снова пробила «потолок»

10:42 — На погашение ипотеки у россиян уйдет треть жизни

15:52 — Дизайнера Артемия Лебедева проверят на оскорбление чувств верующих

19:38 — У ректора смоленского вуза нашли шапку Мономаха, а у мэра Краснодара — ружье за 1,5 млн рублей

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