Байден сдал назад

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:25 — Чем закончились переговоры Владимира Путина и Джо Байдена?
03:22 — ЦИАН решил бороться с ксенофобией и поплатился
06:53 — Ковид-диссидент устроил массовую стрельбу в московском МФЦ
11:06 — «Омикрон» оказался не таким уж страшным
15:28 — Новогодний стол в этом году влетит россиянам «в копеечку»
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