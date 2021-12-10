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1 час назад

Байден сдал назад

Байден сдал назад
Фото: ReutersReuters

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:

00:25 — Чем закончились переговоры Владимира Путина и Джо Байдена?

03:22 — ЦИАН решил бороться с ксенофобией и поплатился

06:53 — Ковид-диссидент устроил массовую стрельбу в московском МФЦ

11:06 — «Омикрон» оказался не таким уж страшным

15:28 — Новогодний стол в этом году влетит россиянам «в копеечку»

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