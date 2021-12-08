Сбер выпустил колонку-часы Time

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:48 — Сбер представил новую умную колонку с часами.
01:51 — Апокалипсис запишут на чёрный ящик.
03:07 — Китайский марсоход увидел марсианский сарай.
03:59 — Клавиатуру для пуска ядерных ракет продали на eBay.
04:51 — Apple вернула слот SD и опростоволосилась.
Рамблер/гороскопы:
Индивидуальная картина дня на сегодня переходите по ссылке.
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