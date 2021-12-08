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1 час назад

Сбер выпустил колонку-часы Time

Сбер выпустил колонку-часы Time
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:48 — Сбер представил новую умную колонку с часами.

01:51 — Апокалипсис запишут на чёрный ящик.

03:07 — Китайский марсоход увидел марсианский сарай.

03:59 — Клавиатуру для пуска ядерных ракет продали на eBay.

04:51 — Apple вернула слот SD и опростоволосилась.

Рамблер/гороскопы:

Индивидуальная картина дня на сегодня переходите по ссылке.

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