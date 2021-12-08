Сбер выпустил колонку-часы Time

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:48 — Сбер представил новую умную колонку с часами.

01:51 — Апокалипсис запишут на чёрный ящик.

03:59 — Клавиатуру для пуска ядерных ракет продали на eBay .

04:51 — Apple вернула слот SD и опростоволосилась.

Индивидуальная картина дня на сегодня переходите по ссылке.