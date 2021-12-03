Омикрон шагает по планете

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:25 — Омикрон-штамм может сорвать новогодние планы россиян
04:29 — Что на самом деле происходит на границе России и Украины?
08:16 — В мире всё дорожает, а аналитики дают «шокирующие прогнозы» на будущий год
12:23 — Главные детективы недели: пропавшая китайская теннисистка и история знаменитой писательницы Элис Сиболд
18:45 — Канцлеры ФРГ и Германии уходят из большой политики
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