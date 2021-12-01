ФБР имеет доступ к WhatsApp и iMessage

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:18 — ФБР читает популярные мессенджеры.
01:27 — Российские протезы передали чувства.
02:10 — Секретный архив Intel явили миру.
03:00 — Основатель Twitter покинул компанию.
03:54 — Приложения для Android научились красть банковские данные.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
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