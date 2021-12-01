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1 час назад

ФБР имеет доступ к WhatsApp и iMessage

ФБР имеет доступ к WhatsApp и iMessage
Фото: ТАССТАСС

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:18 — ФБР читает популярные мессенджеры.

01:27 — Российские протезы передали чувства.

02:10 — Секретный архив Intel явили миру.

03:00 — Основатель Twitter покинул компанию.

03:54 — Приложения для Android научились красть банковские данные.

Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.

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