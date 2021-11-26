Когда примут закон о QR-кодах в России?

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:25 — Звезды-антиваксеры продолжают стоять на своем
06:00 — Депутата Валерия Рашкина лишили неприкосновенности
11:23 — Власти Чечни опять попросили не указывать национальность преступников в СМИ
17:17 — Глава ФСИН Александр Калашников отправлен в отставку
20:03 — Уроженку СССР не пустили в Минфин США из-за её происхождения
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