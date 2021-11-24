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Сканер отпечатков легко обмануть

Елена Прошина
1 час назад
Сканер отпечатков легко обмануть
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:18 — Датчик отпечатков обманули с помощью клея.

01:42 — Скелет теперь можно чипировать.

02:38 — Китайцы хотят приделать поездам крылья.

03:22 — Атомный реактор на Луне.

04:22 — Крысу научили играть в Doom.

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