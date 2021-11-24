Сканер отпечатков легко обмануть

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:18 — Датчик отпечатков обманули с помощью клея.
01:42 — Скелет теперь можно чипировать.
02:38 — Китайцы хотят приделать поездам крылья.
03:22 — Атомный реактор на Луне.
04:22 — Крысу научили играть в Doom.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
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