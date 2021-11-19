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Лукашенко шантажирует Европу

Елена Прошина
51 минуту назад
Лукашенко шантажирует Европу
Фото: ReutersReuters

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:

00:25 — Лукашенко пригрозил Европе отключить российский газ

07:12 — Депутат Валерий Рашкин может лишиться свободы и мандата из-за лося

11:20 — Посылки из зарубежных интернет-магазинов обложат новыми пошлинами

16:16 — Продукты в России продолжат дорожать, а ставка Центробанка — расти

19:51 — Гарри Поттер возвращается!

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