Лукашенко шантажирует Европу

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:25 — Лукашенко пригрозил Европе отключить российский газ
07:12 — Депутат Валерий Рашкин может лишиться свободы и мандата из-за лося
11:20 — Посылки из зарубежных интернет-магазинов обложат новыми пошлинами
16:16 — Продукты в России продолжат дорожать, а ставка Центробанка — расти
19:51 — Гарри Поттер возвращается!
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