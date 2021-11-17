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GTA 3 оскандалилась

Елена Прошина
33 минуты назад
GTA 3 оскандалилась
Фото: скриншот GTA-3скриншот GTA-3

Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:18 — Ремастер GTA 3 обернулся провалом.

01:42 — Новый анод ускорил зарядку аккумуляторов.

02:38 — Зарядка телефонов лазером из космоса со спутника.

03:22 — Первому процессору Intel стукнуло полвека.

04:22 — В космос из пращи.

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