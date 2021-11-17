GTA 3 оскандалилась

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:18 — Ремастер GTA 3 обернулся провалом.
01:42 — Новый анод ускорил зарядку аккумуляторов.
02:38 — Зарядка телефонов лазером из космоса со спутника.
03:22 — Первому процессору Intel стукнуло полвека.
04:22 — В космос из пращи.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
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