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QR-кодам расширят применение

Елена Прошина
28 минут назад
QR-кодам расширят применение
Фото: ТАССТАСС

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:

00:25 — В России могут ввести QR-коды в поездах и самолётах

04:25 — Миграционный кризис в Беларуси: шантаж Лукашенко или равнодушие ЕС?

10:34 — Россияне скоро заживут по новому КоАП

13:43 — Илон Маск написал один твит и потерял $50 млрд

16:35 — «Игра в кальмара» получит продолжение

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