QR-кодам расширят применение

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:25 — В России могут ввести QR-коды в поездах и самолётах
04:25 — Миграционный кризис в Беларуси: шантаж Лукашенко или равнодушие ЕС?
10:34 — Россияне скоро заживут по новому КоАП
13:43 — Илон Маск написал один твит и потерял $50 млрд
16:35 — «Игра в кальмара» получит продолжение
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