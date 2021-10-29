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Вся Россия ушла на каникулы

Елена Прошина
28 минут назад
Вся Россия ушла на каникулы
Фото: ТАССТАСС

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:

00:25 — Россия переходит в режим нерабочих дней на фоне рекордной заболеваемости и смертности

06:58 — Суд Амстердама передал Украине скифское золото

10:24 — В Москве убили бывшего банкира Михаила Яхонтова и его семью

13:22 — Телеканал «Муз-ТВ» обвинили в гей-пропаганде, а Моргенштерна – в оскорблении исторической памяти

18:43 — Марка Цукерберга обвинили в харрасменте, а Facebook – во всех смертных грехах

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