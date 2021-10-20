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Представлены новые MacBook Pro

Елена Прошина
39 минут назад
Представлены новые MacBook Pro
Фото: AppleApple

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:18 — Новые Маки вернулись к истокам.

01:47 — Музыкальные новинки Apple.

02:55 — Портативный реактор заменит дизельные генераторы.

04:14 — Ученые достигли нуля. Почти.

05:11 — Часы для поклонников Гарри Поттера.

Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.

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