Представлены новые MacBook Pro

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:18 — Новые Маки вернулись к истокам.
01:47 — Музыкальные новинки Apple.
02:55 — Портативный реактор заменит дизельные генераторы.
04:14 — Ученые достигли нуля. Почти.
05:11 — Часы для поклонников Гарри Поттера.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
Скачать в App Store и Google Play.
Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Apple Podcasts, Castbox, Яндекс.Музыке и Spotify.