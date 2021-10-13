️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:18 — Анонсирован ремастер GTA 3.
01:11 — Зефир в стратосфере.
02:00 — Facebook в огне.
03:35 — Японцы начнут метить перекупщиков.
04:30 — Экзопланеты найдут по полярному сиянию.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
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