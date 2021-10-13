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Ремастер GTA 3

Елена Прошина
25 минут назад
Ремастер GTA 3
Фото: Ремастер GTA 3Ремастер GTA 3

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:18 — Анонсирован ремастер GTA 3.

01:11 — Зефир в стратосфере.

02:00 — Facebook в огне.

03:35 — Японцы начнут метить перекупщиков.

04:30 — Экзопланеты найдут по полярному сиянию.

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