Регионы закручивают коронавирусные гайки

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:25 — В России впервые в этом году выявлен максимум заболевших COVID-19 за сутки
04:30 — Дагестанцам, жестоко избившим человека в метро, грозит долгий срок
09:57 — Лукашенко разбушевался: новые задержания и аресты в Беларуси
14:19 — В Санкт-Петербурге прошло первое за 120 лет венчание потомка Романовых
18:32 — «Киноэкипаж» на МКС: успех России в космосе или рискованная и дорогая авантюра?
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