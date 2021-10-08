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Регионы закручивают коронавирусные гайки

Елена Прошина
42 минуты назад
Регионы закручивают коронавирусные гайки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:

00:25 — В России впервые в этом году выявлен максимум заболевших COVID-19 за сутки

04:30 — Дагестанцам, жестоко избившим человека в метро, грозит долгий срок

09:57 — Лукашенко разбушевался: новые задержания и аресты в Беларуси

14:19 — В Санкт-Петербурге прошло первое за 120 лет венчание потомка Романовых

18:32 — «Киноэкипаж» на МКС: успех России в космосе или рискованная и дорогая авантюра?

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