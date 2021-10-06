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День, когда интернет остановился

Елена Прошина
1 час назад
День, когда интернет остановился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:18 — Глобальный сбой интернета.

01:38 — Слиты все наши данные из Facebook.

02:38 — Космические успехи и неудачи.

04:05 — Вышла Windows 11.

05:28 — Лазерная передачи электричества.

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