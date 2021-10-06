День, когда интернет остановился

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:18 — Глобальный сбой интернета.
01:38 — Слиты все наши данные из Facebook.
02:38 — Космические успехи и неудачи.
04:05 — Вышла Windows 11.
05:28 — Лазерная передачи электричества.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
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