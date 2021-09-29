Майнеры купили электростанцию

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:18 — Электростанция майнит биткоин.
01:28 — USB прокачали до 240 Ватт.
02:38 — Google заблокировала миллионы смартфонов.
03:28 — Процессорные ядра по подписке.
04:44 — Создана самая белая краска в мире.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
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