Выборы в России навсегда станут электронными

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:25 — В России прошли выборы. Какой будет новая Госдума?
05:20 — На страну надвигается четвёртая волна пандемии;
09:33 — Кто виноват в трагедии в Перми?
16:03 — Разорившийся китайский застройщик Evergrande может спровоцировать новый мировой кризис;
19:10 — На Украине приняли закон против олигархов.
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