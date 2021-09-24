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Выборы в России навсегда станут электронными

Елена Прошина
50 минут назад
Выборы в России навсегда станут электронными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:

00:25 — В России прошли выборы. Какой будет новая Госдума?

05:20 — На страну надвигается четвёртая волна пандемии;

09:33 — Кто виноват в трагедии в Перми?

16:03 — Разорившийся китайский застройщик Evergrande может спровоцировать новый мировой кризис;

19:10 — На Украине приняли закон против олигархов.

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