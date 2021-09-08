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Водородный автобус на улицах Москвы

Елена Прошина
51 минуту назад
Водородный автобус на улицах Москвы
Фото: пресс-служба Камазпресс-служба Камаз

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:17 — КамАЗ готовит водородный автобус.

01:24 — Умная одежда проследит за здоровьем.

02:20 — Электровелосипед с ножным приводом.

03:18 — Mercedes покажет автомобиль, управляемый силой мысли.

04:24 — Электроника неизбежно подорожает.

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