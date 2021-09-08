Водородный автобус на улицах Москвы

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:17 — КамАЗ готовит водородный автобус.
01:24 — Умная одежда проследит за здоровьем.
02:20 — Электровелосипед с ножным приводом.
03:18 — Mercedes покажет автомобиль, управляемый силой мысли.
04:24 — Электроника неизбежно подорожает.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
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