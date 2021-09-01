МКС осталось недолго

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:20 — МКС трещит по швам.
01:20 — Слухи об iPhone 13.
02:40 — Голуби против спутников.
03:45 — PlayStation 5 обновили.
04:50 — Игры на очень большом экране.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
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