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МКС осталось недолго

Мария Иванова
47 минут назад
МКС осталось недолго
Фото: NASANASA

Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:20 — МКС трещит по швам.

01:20 — Слухи об iPhone 13.

02:40 — Голуби против спутников.

03:45 — PlayStation 5 обновили.

04:50 — Игры на очень большом экране.

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