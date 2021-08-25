Электромобиль от производителя ПВО

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:15 — Производитель ПВО представил электромобиль.
01:30 — Илон Маск продемонстрировал робота-гуманоида.
02:50 — Windows XP празднует юбилей.
04:15 — Время ремейков.
05:20 — Ружьё на Android для хипстеров.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
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