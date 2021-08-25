Электромобиль от производителя ПВО

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

05:20 — Ружьё на Android для хипстеров.

Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.

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