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Электромобиль от производителя ПВО

Елена Прошина
1 час назад
Электромобиль от производителя ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:15 — Производитель ПВО представил электромобиль.

01:30 — Илон Маск продемонстрировал робота-гуманоида.

02:50 — Windows XP празднует юбилей.

04:15 — Время ремейков.

05:20 — Ружьё на Android для хипстеров.

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