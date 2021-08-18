Xiaomi выпустила робособаку

️ Новый выпуск нашего подкаста(https://bit.ly/rambler_podcastru) о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
00:17 — Xiaomi представила кибер-собаку.
01:35 — Китай недоволен играми.
02:45 — Банковские карты лишатся полосы.
03:50 — Microsoft предлагает доносить на пиратов.
04:50 — Samsung открыли дорогу подэкранным камерам.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
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