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Xiaomi выпустила робособаку

Елена Прошина
1 час назад
Xiaomi выпустила робособаку
Фото: XiaomiXiaomi

️ Новый выпуск нашего подкаста(https://bit.ly/rambler_podcastru) о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:17 — Xiaomi представила кибер-собаку.

01:35 — Китай недоволен играми.

02:45 — Банковские карты лишатся полосы.

03:50 — Microsoft предлагает доносить на пиратов.

04:50 — Samsung открыли дорогу подэкранным камерам.

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