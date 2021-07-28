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ИИ спасёт человечество

Сергей Василенок
21 минуту назад
ИИ спасёт человечество
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

· 00:20 — Искусственный интеллект решит проблему биологии.

· 01:35 — Джефф Безос таки достиг космоса.

· 03:10 — Tesla успешно поплыли.

· 04:13 — Игра, которая якобы уничтожает видеокарты.

· 05:29 — Дешевая антиматерия, спрашивайте в магазинах.

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