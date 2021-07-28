ИИ спасёт человечество

️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
· 00:20 — Искусственный интеллект решит проблему биологии.
· 01:35 — Джефф Безос таки достиг космоса.
· 03:10 — Tesla успешно поплыли.
· 04:13 — Игра, которая якобы уничтожает видеокарты.
· 05:29 — Дешевая антиматерия, спрашивайте в магазинах.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
Скачать в App Store и Google Play.
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.