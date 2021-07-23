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У российских казнокрадов атрофировался инстинкт самосохранения

Сергей Василенок
15 минут назад

У российских казнокрадов атрофировался инстинкт самосохранения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:

00:36 — Глава ГИБДД Ставрополья отгрохал «версальский» дворец на взятках.

07:43 — ВОЗ подозревает Китай в создании коронавируса, а в Россию проник новый штамм.

12:44 — Украина и США не смогли помешать «Северному потоку-2». Хотя и очень старались.

16:56 — Олимпиада в Токио открылась, но вполне может завершиться раньше срока.

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