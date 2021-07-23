У российских казнокрадов атрофировался инстинкт самосохранения

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:36 — Глава ГИБДД Ставрополья отгрохал «версальский» дворец на взятках.
07:43 — ВОЗ подозревает Китай в создании коронавируса, а в Россию проник новый штамм.
12:44 — Украина и США не смогли помешать «Северному потоку-2». Хотя и очень старались.
16:56 — Олимпиада в Токио открылась, но вполне может завершиться раньше срока.
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.
Рамблер запустил мобильное приложение MediaUp: новости без шума и лжи.
Скачать в App Store и Google Play